Purkupiha Group ostaa kempeleläisen JT Asbesti Oy:n koko osakekannan. Varsinainen ostava yhtiö on Purkupiha Asbestityöt Oy.

JT Asbesti on erikoispurku-, asbesti-, sekä timanttitöihin erikoistunut yritys. JT Asbesti palvelee niin rakennusliikkeitä, teollisuutta, julkishallintoa kuin yksityisiä kiinteistönomistajiakin.

Yhtiö tulee osaksi Purkupiha Asbestityöt Oy:tä, joka on yksi pääkaupunkiseudun suurimmista asbesti- ja haitta-ainekohteita purkavista yhtiöistä.

Yritysoston myötä Purkupihalla on toimistot Lahdessa, Helsingissä, Porissa, Lappeenrannassa, Jyväskylässä ja Oulussa.

Purkupiha on kasvanut nopeasti muutaman vuoden aikana yhdeksi Suomen suurimmista purku-urakoitsijoista. Purkupihan konserniyhtiöissä työskentelee yritysoston jälkeen noin 125 henkilöä ja toimipisteitä on ympäri Suomen, Helsingistä Ouluun. Yhteenlaskettu liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa.