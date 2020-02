Puheenaihe: Kelpaako työ suomalaiselle? "Työttömät hakevat jopa useisiin satoihin työpaikkoihin"

Kyllä työ on aina kelvannut suomalaiselle kunhan siitä on maksettu sen verran palkkaa että on pärjännyt, voinut elättää perheensä ja sitten vielä pystynyt vähä avustaa lapsiaan opiskelussa. Mutta tätä en ymmärtä että nyt meidän ahkerien suomalaisten pitäs tehdä työtä niin pienellä palkalla että sillä ei yksinkertaisesti elä yksinkään saati elättäis perhettään ja viel herrat ihmettelee että miksi syntyvyys laskee. Kuka haluaa lapsiaan tähän kurjuuteen tehdä, ei siis kukaan tavallinen duunari jolla yhtään on järkeä päässä.