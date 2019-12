Pouttu aikoo valittaa kasviliha-termin kieltämisestä hallinto-oikeuteen – SK: Yhden valituksista teki kilpailevan yrityksen johtaja

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta määräsi marraskuussa Pouttu Oy:n lopettamaan kasviliha-, burgerpihvi- ja kasvilihapulla-termien käytön yhtiön tuotteiden nimissä ja markkinoinnissa. Pouttu Oy vaati oikaisua päätökseen, mutta lautakunta hylkäsi sen keskiviikkona 11. joulukuuta ja näin määräys pysyi ennallaan.

– Tässä kävi nyt näin. Mutta mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. Olemme edelleen tekemässä Poutun historian suurinta lanseerausta ja katsomme tämän pelin loppuun saakka. Tilanne on epäreilu meidän ja ulkomaisten toimijoiden välillä, toimitusjohtaja Mikko Karell sanoo.

Poutun syksyllä lanseeraamaa tuotesarjaa myytiin alun perin burgerpihvi- ja kasvislihapulla-tuotenimillä, mutta niistä tehtiin pian kolme valitusta viranomaisille, jotka kielsivät niiden käytön kasvistuotteiden markkinoinnissa.

Suomen Kuvalehden mukaan kasviliha-termin kieltoon johtaneen viranomaisprosessin aloittivat kaksi valitusta, joista yhden oli tehnyt Atrian siipikarjaliikejohtaja ja toisen yksityishenkilö. Suomen Kuvalehti perustaa tietonsa Ruokaviraston asiakirjoihin.

Suomen Kuvalehti kertoo myös, että yhden valituksen olisi tehnyt Elintarviketeollisuusliiton toimialapäällikkö Mari Lukkariniemi. Lukkariniemen mukaan Elintarviketeollisuusliitto on käynyt keskusteluja Ruokaviraston kanssa liha-termin käytöstä kasvipohjaisten tuotteiden yhteydessä jo vuonna 2018 sekä lokakuussa 2019.

– Erityisen hankalaa tämä on siksi, että lihateollisuus ei saa käyttää sanaa liha edes kaikista eläimen lihaksista, vaan sanan liha käyttöön puututaan lakitekstillä monella tavalla. Markkinoilta voimme kuitenkin havaita, että vaikka tuote ei sisällä grammaakaan eläintä, liha-sanan käyttö tuntuu olevan varsin vapaata ja värikästä, eikä siihen kukaan oikein uskalla puuttua, Lukkariniemi kirjoittaa Ruokavirastolle osoitetussa sähköpostissa.

Pouttu valittaa kiellosta hallinto-oikeuteen

Viranomaispäätöksen myötä tuotteiden nimiä muutetaan ja pakkauksiin tehdään muutoksia alkuvuodesta, mistä koituu yhtiölle merkittävät kustannukset. Pouttu Oy aikoo valittaa kasviliha-termin kieltämisestä hallinto-oikeuteen.

– Viranomaiset tekevät työtään ja arvostan sitä, mutta on edelleen suuri mysteeri miksi huomio on kiinnittynyt vain meihin. Suomessa on esimerkiksi tulossa tammikuussa myyntiin Next Level Meatin Next Level Burger. Jo ennestään täällä myydään Beyond Meatin Beyond Burgeria. Mutta me emme saa myydä Muu Burgerpihviä, toimitusjohtaja Karell ihmettelee.

Karell kertoo yhtiön päätyneen käyttämään englannista käännettyä kasviliha-termiä, sillä kasviproteiini on hyvin tekninen termi ja lihankorvike "kuulostaa pula-ajan tuotokselta".

– Ymmärrän oikein hyvin, että kasviliha ei ole olemassaoleva termi. Mutta ei se koskaan voikaan vakiintua jos sitä ei käytetä, Karell toteaa.

Juttua päivitetty 12.12.2019 kello 13.38: Lisätty Elintarviketeollisuusliiton Mari Lukkariniemen kommentti.