Posti saa haastajan pääkaupunkiseudulla - taustalla isot mediatalot

Posti saa pääkaupunkiseudulla uuden kilpailijan. Seitsemän mediayhtiön omistama PKS Jakelu on ilmoittanut alkavansa jakaa kirjeitä, aikakauslehtiä ja paketteja Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueilla. Yhtiö toimii Jakeluyhtiö Suomen verkostossa, joka samalla laajentaa kattavuutensa 70 prosenttiin Suomen kotitalouksista.

Toiminta on määrä aloittaa jo kuukauden sisällä, ja tavoite on, että pääkaupunkiseudun noin 500 000 kotitaloutta katettaisiin ensi vuoden alkupuolella. Tarkoitus on palkata pääkaupunkiseudulle parisataa uutta jakajaa.

PKS Jakelun omistavat Sanoma Media Finland, Keskisuomalainen, Alma Manu, Ilves Jakelu, TS-Yhtymä, Kaleva365 ja Keskipohjanmaan Kirjapaino.

Omistajista Sanoma on myös STT:n suurin omistaja.