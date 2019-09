Posti: Poikkeusjärjestelyt toimivat, eikä lakko aiheuttanut pahoja lähetysruuhkia

Postin strategiana on ollut ajaa toimintojaan alas ja päästä lopulta kokonaan eroon vakitusesta työvoimasta. Ihanne olisi iso joukko työnhakijoita odottamassa aamulla aikaisin portilla ja siitä voisi johtaja valita ketkä tänään pääsevät töihin. Tietysti etusijalla on se, joka tulee pienimmällä palkalla.

Kun mennään historiassa taaksepäin, on tämä ollut todellisuutta joillekin ihmisille.

Tämä olisi hyvä muistaa niiden ihmisten, jotka vastustavat ja vähättelevät ammattiyhdistysliikettä ja ihannoivat paikallista sopimista. Tuohan on paikallista sopimista aidoimmillaan.