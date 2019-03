Posti irtisanoo 59 ihmistä hallinnollisista tehtävistä – osa työtehtävistä siirtyy Tallinnaan

Oikeistohallituksen aikana monet valtion toteuttamat palvelulaitokset ovat olleet pakotettuja ajamaan alas entisiä niille kuuluvia tehtäviä ja kuten postinkin tapauksessa, on yritetty kaikkea mahdollista humpuukia lisätehtäviksi. Ei sopinut ruohonleikkuu postimiehille tai tilauksia tällaisiin tehtäviin ei tullut riittävästi ja niinpä yksityistämiseen johtavia suunnitelmia on täytynyt muuttaa ja nyt tällä kertaa osaa tehtävistä siirretään ulkomaille. Näin sitä työllistämistä hoidetaan valtiojohtoisissakin yrityksissä. Postin alkuperäinen tehtävä eli toimittaa posti tasa-arvoisesti kaikkialle maahamme on lakaistu jo maton alle.