Porokello-sovellus myös kuluttajien käyttöön: pian jokainen autoilija voi varoittaa porokolaririskistä

Porokello-sovellus on suomalainen innovaatio, jonka tarkoituksena on vähentää porokolareita sovelluksessa tehtävien varoitusten avulla. Aikaisemmin sovelluksella varoituksia ovat tehneet vain ammattiautoilijat, mutta 29. kesäkuuta niitä pääsee tekemään jokainen poronhoitoalueella liikkuva autoilija, tiedottaa Porokellon projektipäällikkö Henna Nurminen.

Tiedotteen mukaan keväällä 2019 julkaistu Traficomin teettämä tutkimus selvitti Porokellon vaikuttavuutta. Tutkimuksen mukaan ⅔ Porokellon käyttäjistä kokee välttäneensä porokolarin sovelluksen antaman varoituksen ansiosta. Yli 90% autoilijoista muutti ajokäyttäytymistään liikenneturvallisuutta parantavalla tavalla vastaanotettuaan varoituksen.

Lauantaista alkaen jokainen poronhoitoalueella autoileva tielläliikkuja voi tehdä halutessaan varoituksen porosta, jonka toinen Porokellon käyttäjä vastaanottaa. Porovaroitus on voimassa puoli tuntia ja se toimii 750 metrin säteellä varoituspaikasta.

– Olemme saaneet paljon palautetta liittyen siihen, että myös muut haluavat varoittaa muita autoilijoita tien läheisyydessä olevista poroista. Mielestäni on hienoa, että nyt siihen on kaikilla halukkailla mahdollisuus. Traficomin teettämä tutkimuksen mukaan tarvitsemme lisää varoituksia etenkin arkisin kello 16 jälkeen ja viikonlopun aikana. Tähän tähtäämme nyt tällä uudistuksella ja tottakai myös siihen, että saamme puolitettua porokolarien määrän, Nurminen kertoo tiedotteessa.

Porokellon tavoitteena on saada 1000 päivittäistä aktiivista käyttäjää. Sovellus on ilmainen ja saatavilla kaikkiin älypuhelimiin. Sovelluksen voi ladata puhelimen sovelluskaupasta. Käynnistämällä Porokellon ennen ajoa, varoitukset tulevat automaattisesti puhelimeen. Sovellus on helppokäyttöinen, eikä se häiritse ajoa. Rekisteröitymällä Porokello -sovelluksen valikon kautta, saa oikeuden myös antaa porovaroituksia nähdessään poron tiellä tai sen lähettyvillä, tiedotteessa kerrotaan.