Pörhön Autoliike aloitti ensi kertaa yt-neuvottelut, leikkaustarve on yhdeksän työpaikkaa

Pörhön Autoliike Oy on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut pienentääksen kustannuksia. Neuvotteluissa on mukana 120 henkeä. Vähennystarve on yhdeksän työntekijää.

Toimitusjohtaja, kauppaneuvos Matti Pörhö kertoo, että yt-neuvottelut koskevat toimintaa Pietarsaaressa, Kajaanissa, Keminmaassa, Rovaniemellä sekä Oulussa.

Supistus kohdistuu erilaisiin tehtäviin, pääasiassa kuitenkin myyntiin ja hallintoon.

– Kokonaistilanne on haasteellinen koko alalla. Kulujen ja kustannusten kasvu on pakko saada kuriin, Pörhö toteaa.

Kyse on ensimmäisistä yt-neuvotteluista autoliikkeen 1956 alkaneen historian aikana. Pörhön autoliike työllistää kaikkiaan 400 ihmistä.