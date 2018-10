Ponsse on Suomen maineikkain yritys, Nordean maine kärsi ison kolauksen

Ainakin kahvipöytäkeskusteluissa vaikuttaa siltä, että tein oikein, kun vaihdoin pankkia Nordeasta muualle. Ne samat ongelmat vaivaavat edelleen, minkä takia minäkin jätin heidät. Asiakaskokemus on nimittäin surkea: tavoitettavuus, ratkaisut, tuotteet ja verkkopalvelut. Nyt näkyy olevan rekry käynnissä asiakasrajapintaan, mutta jos kulttuuri on mikä on ja se uusiinkin työntekijöihin istutetaan, niin mitään muutosta asiakaskokemukseenkaan ei ole luvassa. Minä tavoitin oman pankkiyhteyshenkilöni vasta, kun uusi pankki otti häneen yhteyttä asiakkuuden siirtämisen tiimoilta...