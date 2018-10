Pohjolan Liikenne aloittaa yt-neuvottelut - aikoo luopua pikavuoroista

Bussiyhtiö Pohjolan Liikenne kertoo verkkosivuillaan aikovansa luopua pikavuoroista ja keskittyä sopimusliikenteeseen. Yhtiö aloittaa yt-neuvottelut ensi viikolla.

Pikavuoroliikenteessä kiristynyt kilpailu on heikentänyt kannattavuutta ja painanut lippujen hintoja.

Pikavuoroliikenne edustaa nykyisin noin viittä prosenttia Pohjolan Liikenteen liikevaihdosta. Yt-neuvottelut voivat vaikuttaa 60 työntekijän työsuhteisiin. Yhtiöllä on palkkalistoillaan noin 1 100 työntekijää.

- Päätös aloittaa yhteistoimintaneuvottelut on raskas, ja tilanne on ikävä henkilöstömme kannalta. Pitkään jatkunut tappiollinen toiminta on kuitenkin kestämätön tilanne, joten nyt on aika pohtia siihen ratkaisuja, Pohjolan Liikenteen toimitusjohtaja Heikki Alanko sanoi tiedotteessa.

