Pohjois-Pohjanmaalla pienten ja keskisuurten yritysten suhdannenäkymä on pysynyt samana verrattuna kevääseen. Odotukset henkilökunnan määrän suhteen ovat hieman paremmat kuin keväällä.

Koko maassa talouskasvun hidastuminen ja epävarmuus tulevasta heikentävät odotuksia henkilökunnan määrästä.

Tiedot ilmenevät keskiviikkona julkistetusta pk-yritysbarometrista. Barometrin teettivät Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Suomen Yrittäjien pääekonomistin Mikko Kuismasen mukaan bkt:n kasvuvauhti on hidastumassa, mutta pysyy positiivisella puolella.

– Jos minun täytyisi ennustaa, sanoisin, että tämän vuoden bkt:n kasvu liikkunee jossakin 1,1–1,4 prosentin välillä. Ensi vuonna kasvu on varmaan yksi prosentti tai hiukkasen alle.

Työllisyyden paraneminen ja työttömyyden lasku on hidastunut.

– Yrittäjät odottavat edelleen, että he työllistävät, mutta ei enää sillä vauhdilla kuin aikaisemmin.

Koko maassa pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään tasaväkisesti kilpailutilanne, työvoiman saatavuus ja yleinen suhdanne- ja taloustilanne.

KUVA: Ella Jokinen

Paikallista sopimusta kaivataan

Pohjois-Pohjanmaalla työvoiman saatavuus on merkittävin este, mutta taloustilanteen ja suhdanteiden sijaan yritystoiminnan sääntely oli toiseksi merkittävin este kehittämiselle, kertoo Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

– Peräti 82 prosenttia yrityksistä toivoo, että yritykset voisivat entistä enemmän työpaikkakohtaisesti sopia palkasta ja muista työn tekemisen ehdoista.

60 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan yrityksistä ei ole kuluneen vuoden aikana tarvinnut rahoitusta. Rahoitusta tarvitsevista sen sijaan kolmasosa ei ole kyennyt saamaan rahoitusta. Tärkein este rahoituksen saannille ovat vastanneiden yritysten mielestä pankkien kiristyneet vakuusvaatimukset.

Finnveran Pohjois-Suomen aluejohtajan Pasi Vartiaisen mukaan tähän lienee kaksi syytä.

– Tällä alueella on keskimääräistä enemmän kasvuhakuisia yrityksiä, joilla on selkeästi enemmän vakuusongelmia. Toinen syy on, että syrjäseuduilla ongelmat korostuvat. Kun mennään Oulusta jonkun matkaa, vakuusmassan arvostuksen kanssa on vaikeuksia. Jos on halli jossakin syrjässä, pankki ei välttämättä anna sille hirveästi vakuusarvoa, Vartiainen toteaa.