Pohjantuuli puhaltaa – Oulunsalon Riutunkarin tuulivoimalat halutaan korvata uusilla

Pohjantuulen Voima Oy on hakenut rakennuslupaa kolmelle uudelle tuulivoimalalle Oulunsalon Riutunkariin.

Kun tuulivoimayhtiö hankki alueen kolme vuotta sitten itselleen, siellä toimi viisi voimalaa.

– Olemme purkaneet kolme vanhaa voimalaa, joiden tilalle olisi tarkoitus rakentaa yksi uusi voimala. Alueella olisi sitten kolme voimalaa. Haemme lupaa kolmelle voimalalle, koska nykyiset kaksi vielä toiminnassa olevaa voimalaa tulevat tietyn ajan päästä tiensä päähän, hallituksen puheenjohtaja Pentti Ylinampa selventää.

Hankkeelle on jo myönnetty vesilupa, mutta siitä on tehty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Yhdyskuntalautakunta on myöntänyt hankkeelle poikkeusluvan jo viime syksynä. Alue on sekä vanhassa että uudessa kaavassa kaavoitettu tuulivoima-alueeksi.

Yksi voimaloista sijaitsee Hailuodontien etelä- ja kaksi pohjoispuolella alueella aiemmin olleiden voimaloiden kohdille rakennettavilla pengertäyttöalueilla.

Voimaloiden napakorkeus ei tule nousemaan, päinvastoin se saattaa jopa laskea. Pyyhkäisykorkeus voi nousta nykyisestä 140 metristä kymmenen metriä korkeammalle.

– Jos voimaloiden uusimiseen ei lupia saataisi, nykyiset voimalat toimisivat hamaan tulevaisuuteen saakka. Niitä kahta pystyssä olevaa kannattaisi tietysti silloin korjata.

Ylinampa muistuttaa, että lupa-asiat hoidetaan kuntoon ennen kuin hanketta ryhdytään viemään eteenpäin ja valitsemaan voimaloita.

– Ensi kesänä ei varmasti rakenneta vielä mitään, eikä ehkä vielä seuraavanakaan kesänä. Käytännössä menee vielä pari vuotta ennen kuin siellä mahdollisesti rakennetaan.

Nyt on käynnissä rakennuslupahakemukseen liittyvä naapureiden kuuleminen. Hakemus on liiteasiakirjoineen nähtävillä Oulun kaupungin rakennusvalvonnassa Ympäristötalossa. Mahdolliset kirjalliset huomautukset on jätettävä rakennusvalvontaan 5. päivä helmikuuta mennessä.

Pohjantuulen Voima Oy on Rovaniemellä kotipaikkaansa pitävä pieni tuulivoimayhtiö, joka omistaa Riutunkarin kahden tuulivoimalan lisäksi tuulivoimalan Porissa.

– Omistus on täysin kotimaisissa käsissä. Olemme halunneet satsata kotimaiseen uusiutuvan energian tuotantoon.