Pelikauppaketju Gamestop lopettaa toimintansa Suomessa – yksi 17 liikkeestä Suomessa toimii Oulussa

Empä oo ikinä ennen kuullutkaan tuosta liikkeestä vaikka satunnaisesti pelailen. Piti oikein katsoa kartasta että missä tuo on. Isokatu 28 oulu. Keskellä kaupunkia. Eipä oo tullut vuosiin edes käytyä keskustassa kun on tungosta, ahasta, parkkipaikat uupelossa että sillee. Käyn muualla missä pääsee suoraan kaupan eteen, parkkipaikkoja on aina eikä tarvi maksaa pysäköinnistä.