Pauliina Pikkujämsä siirtyy BusinessOulusta johtajaksi Business Joensuuhun

BusinessOulun markkinointipäällikkö Pauliina Pikkujämsä jättää tehtävänsä ja siirtyy Business Joensuun yksikön johtajaksi. Business Joensuu on aloittanut toimintansa vuoden 2019 alussa, ja sen toiminta on monelta osin uutta Joensuun seudulla.

Yhtiön tavoitteena on edistää seudulle haettavia investointeja sekä sinne sijoittuvien yritysten palveluja. Tämä pitää sisällään muun muassa yrityksiin kohdistuvaa asiantuntija- ja aluemarkkinointia sekä lähialuepalveluja, jotka ulottuvat Venäjälle. Lisäksi tarjotaan seutupalveluja elokuvatuotannoille.

Pikkujämsä sanoo Business Joensuun tiedotteessa, että hän on innoissaan uudesta tehtävästään.

– Lähden innolla rakentamaan alueen sijoittumispalveluita ja elinkeinomarkkinointia. Uskon, että kokemukseni vastaavista tehtävistä antaa hyvät lähtökohdat onnistumiselle.

Seutu on Pikkujämsälle tuttua. Hän on aiemminkin asunut Joensuussa, ja perheellä on loma-asunto Pohjois-Karjalassa.

Business Joensuun toimitusjohtaja Harri Palviainen arvostaa Pikkujämsän aiempaa työkokemusta.

– Olen iloinen, että saimme Business Joensuun tiimiin vahvan Invest In -osaajan. Pauliinalla on yritysten sijoittumisesta käytännön onnistumisia sekä vankkaa taustaa sijoittumispalveluista ja paikkamarkkinoinnista.

BusinessOulu vastaa Oulun kaupungin elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toteuttamisesta. Sen tehtävänä on edistää alueen yritys-, työllisyys- ja elinkeinotoimintaa.