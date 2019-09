PAU lopettaa postialan lakon – "Pystytään luottamaan siihen, että ihmisiä ei siirretä työehtosopimuksesta toiseen"

Aikamoisen mainetappion posti otti! Olisikohan johdolta ja omistajalta unohtunut ensin yhteisen linjauksen pohdinta ennen mahdollisten toimenpiteiden pohdintaa ja varsinkin julkaisemista. Ei nykyisen julkisuuden aikana kannata tuuleen huutaa jollei ole hyvinkin tarkkaan miettinyt mitä ja milloin.

Johdon palkkauksen taso on päästetty kuohahtamaan omistajan asiaan puuttumatta. Tässä näkyy ilmeinen omistajan (poliitikkojen) moka tai välinpitämättömyys.

Toisaalta kilpailutilanne on ajamassa postin väistämättä sopeuttamistoimenpiteisiin tai kannattavuuden menetykseen.

Jos johto on ensin ahnehtinut itselleen ja sitten valitsee toimenpiteiden laadun ja varsinkin julkistushetken väärin tarkistamatta omistajalta selkänojaansa, on se johdon ammattitaidottomuutta.

Nyt kun poliitikot ovat sitten erehtymättömyydellään puuttuneet tilanteeseen ei juuri voi kuin voivotella. Kun asian politisoituminen on kerran tapahtunut, ei sopeuttamiseen ole tietä poliitikkojen kasvojen palamatta.

Se taas ei käy laatuunsa. Siispä lopulta posti joutuu pitämään vanhan tessin niillä joilla se nyt on ja "korjaamaan" tilannetta hinnoittelulla, koska tulouttamisvaade kuitenkin jää, onhan se tulona valtion budjettiin merkitty. Uusia palkataan vuokrafirmojen kautta alemmalla sopimuksella se mitä voidaan, tosin ei sieltäkään varmaan kestävää apua saada.

Mikä on lopputulos? Kepeät mullat ja kipeät muistot Postista!