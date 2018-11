Neste maksoi viime vuonna yhteisöveroja 142,8 miljoonaa euroa. Myös lääkeyhtiö Bayer nousi listojen kärkipäähän.

Pankkikonserni Nordea maksoi vuonna 2017 yhteisöveroja hieman yli 175 miljoonaa euroa. Vastaavasti OP-ryhmään kuuluvat yhtiöt maksoivat yhteensä 187 miljoonaa euroa yhteisöveroa.

Viime vuoden lopussa OP Ryhmään kuului 167 jäsenosuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö tytär- ja lähiyhteisöineen. OP-ryhmä ja Nordea kertovat veroista tiedotteissaan.

Verottajan julkaiseman yhteisöverotaulukon kärjessä on Neste, joka maksoi viime vuonna yhteisöveroja 142,8 miljoonaa euroa. Toisena on lääkejätti Bayer 134,4 miljoonan euron summalla ja kolmantena peliyhtiö Supercell, joka maksoi yhteisöveroja 124,5 miljoonaa euroa.

Verottajan luettelossa ovat mukana vain ne yhtiöt, joiden verotus on valmistunut 30.lokakuuta mennessä. Listaa päivitetään vielä huomenna, joten siihen saattaa tulla muutoksia.

Finanssiala ry:n laskelmien mukaan OP Ryhmä on Suomen suurin yhteisöveronmaksaja. Vastaavasti Nordea on toiseksi suurin ja Sampo-konserni sisältäen If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen kolmanneksi suurin.

Sampo-konserni maksoi vuonna 2017 yhteisöveroja 167 miljoonaa euroa.

Muita finanssialan yhteisöveronmaksajia ovat 74 miljoonaa euroa maksanut LähiTapiola-ryhmä sekä 48 miljoonaa euroa yhteisöveroja maksanut Danske Bank Oyj.