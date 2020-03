Päärataryhmä esittää toteutettavaksi suunnittelu- ja investointiohjelman – "Kiireisintä panostaa päärataan Helsingin ja Tornion välillä"

Pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä ajava Päärataryhmä esittää välittömästi toteutettavaksi suunnittelu- ja investointiohjelman.

Ohjelman tarkoituksena on parantaa raideliikenteen välityskykyä ja palvelutasoa kansainvälisessä, valtakunnallisessa ja alueellisessa liikenteessä.

Ryhmän mukaan kiireisintä on panostaa päärataan Helsingin ja Tornion välillä. Ohjelman toteuttaminen edesauttaisi maan poikittaisliikenteen kehittämistä ja tavoiteltujen matka-aikojen saavuttamista asemille ja satamiin.

Ohjelmaan on mahdollista tutustua täällä.

Päärataryhmän oli tarkoitus pitää tänään torstaina eduskunnassa junaparlamentti, mutta se jouduttiin perumaan koronakriisin vuoksi.

Suomen päärata on osa eurooppalaista rajat ylittävää TEN-T-ydinverkkoa ja tulevaa ydinverkkokäytävää. Rata on pituudeltaan 810 kilometriä. Kaksi kolmasosaa radasta on yksiraiteista

– Vain noin 1/4 radasta voidaan luokitella hyvässä kunnossa olevaksi. Asetettuihin liikennetarpeisiin ja tavoitetilaan nähden puutteista puolet on hyvin merkittäviä, Päärataryhmän tiedotteessa todetaan.