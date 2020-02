Outokummun toimitusjohtaja jättää yhtiön – uusi työ Suomen ulkopuolella

Baan on Jorma Ollilan Shellin ajoilta Hollannista Suomeen tuotu Outokummun toimitusjohtaja. Ollila taasen on Keskustapuolueen mandaatilla Ylioppilasliiton täysipäivänen 1970- luvun puheenjohtaja. Ollila muistetaan hollantilaisen Shellin hallituksen johtajuudesta, mutta vielä paremmin Nokian puhelinten loppuvuosien päätöksentekijänä. Baanin nimityksen aikaan Ollila toimi Outokummun hallituksen puheenjohtajana.

Outokumpu on valtion kriisiyhtiö, Suomen suurin sähkönkuluttja ja Suomen suurin Fennovoimaan investoja. Fennovoiman alku liittyy voimakaasti Keskustapuolueeseen. Ydinvoimalla tuotettu sähkö on käynyt yhdeksi kaikkein kalliimista tavoista tuottaa sähköä. On mahdollista, että Outokumpu jo piankin antaa suunnatun osakeannin veronmaksajien maksettavaksi, korottaakseen osakepääomaansa.

Keskustapuolue on jälleen hallituksessa huonosta vaalimenestyksestään huolimatta. Piiri pieni pyörii.