Outokummun Kemin kaivokselle rakennetaan uusi malminnostorni – urakan arvo noin 13,6 miljoonaa euroa

NCC on allekirjoittanut sopimuksen Outokummun kanssa malminnostotornin rakentamisesta Kemin kromikaivokselle, tiedottaa NCC.



Kyseessä on kokonaisurakka ilman talotekniikkaa ja sen arvo on noin 13,6 miljoonaa euroa.

Tiedotteen mukaan yli sata metriä korkean tornin avulla kaivoksesta nostetaan kilometrin syvyydessä sijaitsevasta murskaamosta ja malminkäsittelyprosessista kromimalmia Tornion terästehtaan 530 000 tonnin vuotuisen tuotantokapasiteetin verran. Tornin rakentaminen on osa Outokummun Deep Mine-ohjelmaa, jonka aikana uuteen kilometrin syvyydessä toimivaan kaivokseen rakennetaan kokonaan uusi infrastruktuuri.

– Yli 100-metrisen betonitornin rakentaminen sivurakennuksineen on rakennusinsinöörille erittäin mieluinen projekti. Maanpäällinen 66 metriä korkea tornin osa rakennetaan liukuvalamalla, mikä lisää kohteen haastavuutta myös ammatillisessa mielessä, kertoo NCC:n toimialajohtaja Frej Weurlander tiedotteessa.

Urakan valmistelevat työt aloitettiin helmikuussa 2019, ja sen on tarkoitus valmistua lokakuussa 2020.

Outokummun Kemin kaivos sijaitsee Kemin kaupungin pohjoispuolella, Elijärvellä. Kemin kaivos on ainoa kromikaivos Euroopan unionin alueella ja Euroopan suurin tunnettu kromiesiintymä. Ferrokromia käytetään ruostumattoman teräksen raaka-aineena.