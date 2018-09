Oulun toimitilamarkkinoilla odotetaan kuumeisesti Pekurin täyttymistä – taloa hallinnoiva CBRE lupaa, että tilat täyttyvät

Oulun ydinkeskustan liiketilamarkkina toipuu hiljalleen suuresta mullistuksesta. Stockmannin lopettaminen ja kauppakeskus Valkean tulo hämmensivät toimitilakysyntää rajusti, eikä se ole vielä ehtinyt uudelleen vakiintua.



Tiloja keskustassa on yhä vapaana melko runsaasti ja loppuunmyyntejä on tiedossa.

Viimeisin iso poistuja tilamarkkinoilta on konkurssista kertonut vaateliike Vima Pekurin korttelissa. Ensi kesänä Hammarin korttelista lähtee muotiliike H&M. Se ei toistaiseksi ole ilmoittanut, lopettaako kokonaan keskustassa, vai siirtyykö uusiin tiloihin. Pienempiä kauppoja on myös lähdössä.

Uusia tulijoitakin on, ja tilat ovat hiljalleen täyttymässä, myyntipäällikkö Pekka Laurila-Harju toimitilavälittäjä Catellasta kertoo.



Catellalla on Laurila-Harjun mukaan tekeillä isompiakin vuokrasopimuksia ihan lähiaikoina.



Kysyntä on nyt leviämässä myös ydinkeskustan lähikortteleihin.



Laurila-Harjun mukaan entiset Stockmannin tilat ovat kuitenkin yhä tulppa, ja toisaalta ratkaisu, ydinkeskustan tilamarkkinoilla.



– Monet toimijat odottavat, mitä niihin tulee, ennen kuin tekevät omia päätöksiään.

Pekurin tiloja hallinnoivan CBRE:n asset manager Carl-Henrik Roselius harmittelee itsekin, ettei ratkaisua entisen Stockmannin tiloista ole vielä syntynyt.



– Siihen on monia syitä, joita en nyt ala avaamaan, Roselius toteaa.



Tilaa entisen Stockmannin talossa on 17 600 neliömetriä, josta puolet on nyt käytössä.



Sen verran Roselius avaa näkymiä, että uskoo tilojen täyttyvän ensi vuonna.



– Vuosi siihen vielä menee, mutta sitten tapahtuu iso muutos.