Oulun kauppakamari esittää, että ravintolapalveluiden sekä anniskelun arvonlisäveroprosentti laskettaisiin väliaikaisesti kymmeneen prosenttiin, kun taloutta ryhdytään akuutin koronakriisin laannuttua elvyttämään.

Ravintolapalveluiden nykyinen alv-kanta on 14 prosenttia ja anniskelun 24 prosenttia.

Oulun kauppakamari huomauttaa, että koronaviruspandemia on ajanut matkailu- ja ravintola-alan ahdinkoon, kun alan yritysten myynti on loppunut jopa lähes kokonaan.

Kauppakamarin mukaan hallituksen päätös sulkea ravintolat määräajaksi on ymmärrettävä, mutta erittäin poikkeuksellinen toimenpide, jonka suuria haittavaikutuksia on kompensoitava alan yrityksille.

Kauppakamari toteaa, että kriisi vaatii välittömiä toimenpiteitä, joilla yritysten konkurssit estetään ja työpaikat turvataan. Samalla olisi kuitenkin valmistauduttava myös akuutin kriisin jälkeiseen aikaan.

– Nyt eletään alamme taisteluvaihetta, jolloin tulevaisuutta turvaavia toimenpiteitä tehdään päivittäin. Selviytymisprosessi tulee olemaan henkisesti todella rankka, sillä olemme menettäneet pandemian vuoksi pitkälti myös ensi kauden myynnin. Lisäksi monia investointeja joudutaan pakostakin siirtämään. Siksi alan toipumiseen menee vähintään kaksi vuotta, arvioi Paljakan hiihtokeskuksen yrittäjä Mika Puuronen.

Oulun kauppakamarin mukaan ravintolapalveluiden ja anniskelun alv-kantojen alentaminen kymmeneen prosenttiin lisäisi alan työllisyyttä, parantaisi kotimaisen matkailu- ja ravintola-alan hintakilpailukykyä, lisäisi kotimaista tuotantoa sekä vauhdittaisi yksityistä kulutusta.

– Mielestäni myös anniskeluoikeudellisten palvelualan toimijoiden (hotellit ja ravintolat) ostot tukkuliikkeistä tulisivat olla pienemmällä verokannalla. Se lisäisi kannattavuutta ja varmasti sitä kautta palvelut parantuisivat ja uudistuisivat, mikä toisi myös uusia asiakkaita. Nyt take away -toiminta on noussut pinnalle ja se varmasti tulee vaikuttamaan niin sanottuihin kivijalkaravintoloihin. Tässäkin kohtaa uudet toimintatavat tulevat tuomaan tähänkin kenttään uusia toimijoita ja uusia tuulia, mikä ei välttämättä ole ollenkaan huono asia.

Puurosen mukaan nyt olisi oikea aika purkaa turhaa sääntelyä ja byrokratiaa.

– Monet yrittäjät ovat joutuneet tänä kriittisenä aikana huomaamaan, että hakemusten käsittely on hidasta ja yleisesti ottaen nykyiset tukitoimet ovat riittämättömät. Meidän pitäisi olla toimintavalmiina siinä vaiheessa, kun asiakkaat palaavat palveluiden pariin. Valoa tunnelin päässä näkyy siksi, että todennäköisesti kotimaan matkailu tulee kasvattamaan suosiotaan.

Keskuskauppakamari on julkaissut kauppakamariryhmän yhteisen elvytyspaketin talouden käynnistämiseksi akuutin kriisin hellitettyä. Ravintolapalveluiden ja anniskelun alv-kantojen alentamisen lisäksi Keskuskauppakamari ehdottaa talouden elvyttämistä muun muassa nopeilla infrahankkeilla sekä ansiotuloverotusta keventämällä ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa laajentamalla.