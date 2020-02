Oulun kauppakamari: Työvoimapulasta voi tulla matkailualan kehityksen este, oman auton käyttöä työmatkoihin pitäisi syrjäseudulla tukea

Jos laitetaan hinnoittelu kohdalleen= > sellainen hinta, missä yrittäjä saa yrittämisen riskistä tuoton + palkansaaja saa palkan, mikä on Palkansaajasta riittävä, niin tässä yhtälössä sinä asiakkaana valitat korkeasta hinnasta. Korkea hinta taas johtuu siitä, että meillä on todella kovat sivukulut. 12€/h palkasta työnantaja maksaa käytännössä yli 20€/h. Saatika jos lisätään iltalisät yms. Nykyisellään kuvitellaan, että yrittäjä vuolee kultaa, vaikka todellisuudessa pärjää nippa nappa ja mitään tuottoa sille, että vastaat (monesti) henkilökohtaisesti et saa.