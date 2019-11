Oulun Energia ostaa kolmasosan Pyhäjoelle rakennettavan tuulivoimapuiston energiasta – sähköntuotannon tarkoitus alkaa 2021

Oulun Energia ja Taaleri Energia Oy ovat solmineet pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen.

Sopimuksen myötä Oulun Energia ostaa kolmaosan Oltavan tuulipuiston energiasta. Taaleri SolarWind II -rahasto rakentaa Oltavan tuulivoimapuiston Pyhäjoelle.

Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitettiin kesällä 2019 ja puiston sähköntuotannon on tarkoitus alkaa vuoden 2021 alussa. Tuulivoimapuisto rakennetaan ilman valtion tukea.

Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelän mukaan tuulivoimaenergian ostaminen ja samalla tuulivoimasähkön määrän lisääminen on Oulun Energialle askel kohti hiilineutraaliuden tavoitetta.

– Olemme sitoutuneet vähentämään päästöjä merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä ja tuulivoimalla on siinä merkittävä rooli. Sen lisäksi, että tuulivoima on puhdasta, se on tällä hetkellä erittäin kustannustehokas sähköntuotantomuoto, Järvelä toteaa tiedotteessa.

Taaleri Energian toimitusjohtaja Kai Rintala pitää sopimusta hyvänä, sillä se suojaa tuulipuiston tuotantoa sähkön hinnan vaihtelulta ja mahdollistaa hankkeen rahoituksen.

– Viimeaikainen kehitys on myös mahdollistanut Oltavan tuulipuiston rakentamisen täysin markkinaehtoisesti, Rintala toteaa.