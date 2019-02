Oululaisyhtiö Suomen Hoivatilat jatkoi rajua kasvua – operatiivinen tulos kasvoi 41 prosenttia

Juuri eilen tuli ajankohtaisohjelma TV:ssä, missä arvosteltiin kovin sanoin juuri tuota hoivakiinteistöjen bisnestä!

Kuinka moni katsoi?

Vanhoilta ihmisiltä otetaan rahat pois kovina vuokrina, esiintymällä valepoliisina tai muilla keinoin kun eivät osaa pitää puoliaan.

Alalla pääsee helposti alkuun kun sukua on Oulusa keskustan riveissä valtuustossa ohjailemassa alkuun asiakkuuksia?

Olenkin alkanut valmistella kaveriporukalla meille yhteistä hoivakotia sitten kun tulemme vanhoiksi. Ei mitään muuta kuin hankitaan oma kiinteistö, eli iso omakoti tai rivitaloasunto tai kaksi esimerkiksi vuokralle ja sinne palkataan hoitajat, mieluummin tuttuja, joille maksamme hyvää palkkaa, eikä muita kuluja! Aluksi vaikka osa-aikainen oma ns. kotihoitaja, jolla on aikaa syöttää ja auttaa meitä kun olemma samassa kasassa.

Omaisemme on pomoina ja auttaa henk. asioissa jos emme enää itse osaa.

Sitten viimeiset ajat jos sitä tulee, niin on ihan sama, missä sen makaa.