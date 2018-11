Oululaiselta Partneralta suursijoitus forssalaiseen uusiolasiyritykseen

Oululainen sijoitusyhtiö Partnera ostaa enemistöosuuden forssalaisesta, vaahtolasia valmistavasta ja kierrätyslasia käsittelevästä Uusioaines Oy:stä. Kaupan jälkeen Partnera omistaa yhtiöstä 58 prosenttia. Lisäksi yhtiössä ovat mukana Tesi 30 prosentin osuudella sekä Uusioaineksen nykyinen omistaja Jarkir Oy ja nykyinen toimitusjohtaja Jussi Parkkali pienemmillä osuuksilla.

Velaton kauppahinta on 19,8 miljoonaa euroa.

Partneran toimitusjohtajan Jari Pirkolan mukaan Uusioaines Oy:n ostaminen sopii hyvin yhtiön strategiaan.

– Vaahtolasin valmistaminen ja lasinkierrätys ovat kiertotaloutta ja yhteiskunnalle tärkeää kestävää kehitystä. Uusioaines Oy on suomalainen perheyritys, joka on toiminut jo vuosia lasinkierrätyksen parissa ja viime vuosina aloittanut myös vaahtolasin valmistuksen. Uusioaines on hyvässä kunnossa oleva yritys ja sillä on hyvät edellytykset kehittyä entisestään, Pirkola perustelee.

Uusioaines Oy on Suomen suurin kierrätyslasin käsittelijä, joka vastaanottaa noin 70 prosenttia Suomen kierrätyslasista.