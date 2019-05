Oululainen Talenom ostaa kaksi vaasalaista tilitoimistoa – kauppahinta reilut puolitoista miljoonaa

Oululainen tilitoimisto Talenom on sopinut vaasalaisten Wasa Tilit - ja Företagstjänster - tilitoimistojen omistajien kanssa ostavansa niiden liiketoiminnat, Talenomin tiedotteessa kerrotaan.

Ostettavien yritysten henkilöstömäärä on yhteensä 30. Liikevaihdon yhteinen suuruus on 2,2 miljoonaa euroa. Kauppahinta on 1,59 miljoonaa euroa, josta 690 000 maksetaan Talenomin osakkeilla.

Liiketoimintakaupoilla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Talenomin taloudelliseen asemaan, tiedotteessa sanotaan.

– Olemme päässeet näiden liiketoimintakauppojen osalta toivottuun lopputulokseen. Samalla vahvistamme jo entisestään hyviä kasvunäkymiämme ja saamme hyvän jalansijan Pohjanmaan alueella. Kauppojen myötä pääsemme lisäksi suuntaamaan myyntityötämme ja palveluntarjontaamme erityisesti ruotsinkielisiin asiakkaisiin ja alueisiin, Talenomin toimitusjohtaja Jussi Paaso kertoo tiedotteessa.