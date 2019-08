Oululainen sote-yritys Coronaria tekee ostotarjouksen Silmäasemasta

Ei, ei ja ei. Onhan se nähty, mitä tällaisista kaupoista seuraa. Palveluiden ja tuotteiden laatu huononee väistämättä. Silmäasemalla on tullut asioiduksi, kun edellä mainitut asiat ovat olleet kunnossa, mitä taas ei voi sanoa esimerkiksi Instrumentariumista. Hankinnassa on uudet silmälasit sairaanhoitopiirin kustannuksella. Tiedustelin asiaa alustavasti Instrusta ja asiaan suhtautuminen oli varsin nuivaa, mikä on täysin käsittämätöntä, koska ketjullahan on voimassa yhteistyösopimus sairaanhoitopiirin kanssa.