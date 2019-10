Oululainen Hätälä mukana uudessa silakkafirmassa – "Tarkoituksena on ajan mittaan nostaa silakan jalostusastetta"

Nuo silakkafileet, joita on "lotrattu" veden kanssa eivät enää maistu sille OIKEALLE silakalle! Kyllä kokonainen silakka perattuna kotona on paistettuna ykkönen. Kun kokonaisen silakan suolaa karkealla suolalla suolineen päivineen ja tekee siitä laatikkoruoan suolistuksen ja paloittelun jälkeen perunaviipaleiden ja "sikasiivujen" kera, niin sanon "pojat ja tytötkii", että tulee syötävää evästä, kun se uunissa muhii pari tuntia! On meinaan kokemusta ja suosittelen. Nykyään ei meinaa löytyä suurista marketeistakaan konaisia silakoita ja syy on ehkä ihmisten uusavuttomuus. No ratkaisuhan silakoihin ainaki Oulun päässä löytyy Oulunsalon lauttarannasta....käykääpä kopasemassa ja yllätytte. Ps. tämä EI ole mainos...