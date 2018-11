Ostatko sinäkin puhtaan omantunnon? Lentämisestä aiheutuvia päästöjä kompensoidaan – kysyimme asiantuntijoilta, onko sillä todellista vaikutusta

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn tavoitteena on puolittaa lentämisestä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä. Vertailukohteena on vuoden 2005 taso. Finnair on sitoutunut puolitustavoitteeseen. KUVA: Kimmo Penttinen