OP:n yt-neuvotteluiden tulos: 700 nykyistä tehtävää päättyy, 1000 uutta työtehtävää

Kuulostaa järkevältä. Enemmänkin varmaan pitäisi uskaltaa räjäyttää vanhoja toimintamalleja ja rakenteita isoissa organisaatioissa, työ on muuttunut niin paljon esim. 20-30 vuoden takaisesta. YT-neuvotteluilla on huono kaiku nimenä, mutta parhaimmillaan kyse on juuri siitä, että avataan oma toiminta ja arvioidaan uudestaan se, miten töitä kannattaa organisoida. Aika moni töissään kuitenkin jupisee sitä, että on liian monta porrasta esimiestä ja tieto ei kulje ja jossain hommissa tuntuu olevan liikaa väkeä ja jossain toisessa paikassa liian vähän. Nykyään on myös sitä paljon, ettei osaaminen kohtaa työn asettamia vaatimuksia. Vaatii rohkeutta tehdä iso uudelleenjärjestely, se on kuin aloittaisi siivoamaan varastoa, jonka sisältöä ei ihan tarkkaan muista. Homma on raskas ja matkalla tulee hankaluuksia, mutta lopputulos palkitsee.