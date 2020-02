OP:n Ritakallio: Pankkien tuloksiin kohdistuu paineita – vuoden 2020 haaste on kustannusten hallinta

Pankkimaailman tulostavoitteet ovat mielenkiintoisia asioita. Mikään ei riitä ja aina kustannuskehitys on huono. Ilmeisesti pankkisektorin pitäisi saada 100€:n tilillä olevasta säästöstä vähintään 120€ voittoa, niin riittäisi aluksi. Asiakkaat ovat näköjään taas haitta kuten aikoinaan nousuhuumassa. Palvelua ei saa juuri lainkaan vaan kaikki pitää tehdä itse ja nyt se onkin kalliimpaa kuin kasvokkain tapahtuva palvelu. OP on juuri myynyt komean toimitalonsa ja ei tainnut mennä ihan pakkolunastushintaan. Sukanvarsi on se turavllisin ja kustannustehokkain tapa pitää omta rahat hallinnassa. Kun tuo algoritmitekniikka paranee, niin varmaan pankki kohta laskuttaa siitäkin, kun konttorin ohi kävelee. Tosin niitä konttoreita ei kohta enää ole missään, mutta sitten varmaan laskutetaan jo raha-asioiden ajattelustakin.