OP:n pääjohtaja Timo Ritakallio: Tavoitellut isot säästöt eivät heikennä asiakaspalvelua – OP miettii nyt urheiluklinikoita

Finanssiryhmä OP on haudannut haaveensa omista lääkärikeskuksista lopullisesti, Oulussa maanantaina piipahtanut OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio sanoo.

OP kuitenkin jatkaa viiden ortopedisen Pohjola Sairaalansa toiminnan kehittämistä ja miettii myös mahdollisuuksia perustaa erityisiä urheiluklinikoita.

– Näemme, että urheiluun ja liikuntaan liittyville ortopedisille palveluille voisi olla kysyntää. Meidän sairaaloissamme hoidetaan jo paljon myös urheiluvammoja, mutta niihin voitaisiin erikoistua vielä enemmän, itsekin urheilumiehenä tunnettu Ritakallio sanoo.

– OP-ryhmä on jo Suomen ylivoimaisesti suurin urheiluvakuuttaja. Meillä on asiakkaina paljon sekä kilpaurheilijoita että aktiivisia liikunnan harrastajia.

Ritakallio korostaa, että kyse on vasta pohdinnoista.

Pohjola Sairaalat ovat OP:n mukaan pärjänneet jo hyvin muun muassa Oulussa, jossa suurin osa asiakkaista on OP:n vakuutusasiakkaita. Oulussa sairaala avattiin noin 1,5 vuotta sitten. Tänä vuonna henkilökuntaa on rekrytoitu lisää.

– Kaikki viisi sairaalaa varmasti jatkavat, mutta ei ole todennäköistä, että niitä perustettaisiin enää lisää.

– Sairaalatoiminnan tulos on vielä jäänyt lievästi miinukselle, koska uusista investoinneista on syntynyt kuluja. Toiminta on kasvanut hyvin ja asiakkaita riittää. OP-ryhmän keskusyhteisökonsernia organisoidaan parhaillaan uusiksi. Tavoitteena on keskittyä entistäkin selkeämmin pankki- ja vakuutusliiketoimintaan.

Meneillään ovat aikaisintaan ensi viikolla päättyvät yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on 6 000 ihmistä. Säästötavoite on sata miljoonaa euroa vuodessa.

OP-ryhmä ei ole missään vaiheessa lähtenyt edes arvioimaan mahdollisten irtisanomisten tarvetta. Ritakallion mukaan joitakin tehtäviä lakkaa ja joitakin syntyy.

Ritakallion mukaan säästöt eivät heikennä OP:n asiakaspalvelua.

Ritakallio kertoo, että esimerkiksi OP:n keskimääräinen kahden minuutin puhelinpalveluaika koetetaan puolittaa jo tulevina kuukausina.

– Myöskään vakuutuskorvauspuolella prosessimme eivät ole toimineet riittävän tehokkaasti, ja isoissa kaupungeissa ajan saaminen asuntolainaneuvotteluun on ollut kohtuuttoman vaikeaa.