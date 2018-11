Oma Säästöpankki tähtää pörssiyhtiöksi – pankin asiakkaita huokutellaan myös omistajiksi

Oma säästöpankin tavoitteena on kerätä 35 miljoonan euroa, joka käytetään pankiryhmän kasvattamiseen.

Oma Säästöpankki (OmaSP) suunnittelee listautumista pörssiin.

Listautumisannilla haetaan nykyistä monipuolisempaa omistajapohjaa sekä 35 miljoonan euron bruttovarallisuutta.

– Toivomme, että nykyiset suuret omistajat jatkavat merkittävinä omistajina, mutta uusiksi omistajiksi toivomme suomalaisia institutionaalisia sijoittajia, säätiöitä sekä eläkeyhtiötä. Odotamme, että saamme mukaan myös yksityisiä osakesijoittajia, Oma SP:n toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi sanoo Lännen Medialle.

Sydänlammi toteaa, että listautumisella haetaan myös sitä, että uusien omistajien joukossa olisi myös pankin omaa henkilökuntaa sekä pankin asiakkaita.

– Meillä on erittäin hyvät kokemukset reilu vuosi sitten toteutetusta henkilöstöannista, jolloin henkilökunnan edustajilla oli mahdollisuus päästä pankin omistajaksi. Se onnistui hyvin.

Oma Säästöpankin suurimpia omistajat ovat tällä hetkellä paikalliset säästöpankkisäätiöt sekä kaksi osuuskuntaa.

Pörssiyhtiönä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa pankkialan kehitykseen

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi näkee, että listautumisella on myönteisiä vaikutuksia pankin tulevaisuuteen.

Listautumisella saatavalla pääomalla pankki voi toimitusjohtajan mukaan turvata tulevaisuuden kasvunäkymät.

– Pankki on kasvanut viime vuosina vauhdikkaasti, ja toiminta on tehty kannattavaksi. Näemme, että kannattavaa kasvua on mahdollista jatkaa myös tulevaisuudessa, mutta se sitoo paljon pääomaa. Tulevaisuutta varten meidän pitää vahvistaa pääomakertymäämme, hän sanoo.

Pörssiyhtiönä OmaSP uskoo myös voivansa vaikuttaa paremmin siihen, miten pankkisektori tulevaisuudessa muuttuu.

– Pörssiyhtiönä meillä on paremmat mahdollisuudet olla mukana ja vaikuttamassa siihen, kun suomalaista pankkikenttää ja finanssisektoria järjestellään uuteen asentoon, Sydänlammi sanoo.

Oma Säästöpankilla on tällä hetkellä 40 konttoria eri puolella Suomea. Asiakkaita pankilla on noin 135 000. Pankin palveluksessa työskentelee yli 270 henkilöä.