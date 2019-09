Olkiluoto 3 on viittä vaille ydinvoimalaitos – pinnat alkavat kiiltää ja polttoaine ladataan reaktoriin todennäköisesti tammikuussa

Yle Svenska: "Olkiluoto 3 on maailman 2. kallein rakennus - Kheopsin pyramidin rakentaminen kesti muutaman vuoden enemmän

Olkiluoto 3 on toiseksi kallein valmistunut rakennus maailmassa Yle Svenskan eri lähteistä kokoamien tietojen mukaan. Olkiluoto 3:sta kalliimpi rakennus on vain Abraj al-Bait hotellikompleksi Mekassa. Hotelli maksoi 12 miljardia euroa. Yle Svenska vertaa Olkiluoto 3:a Egyptin pyramidien rakentamiseen. Esimerkiksi 4500 vuotta vanha Kheopsin pyramidi nousi 20 vuodessa ilman nykyaikaista tekniikkaa. Olkiluoto 3 näyttäisi valmistuvan 14 vuodessa".

Tiedä itkiskö vaiko nauraisi... ja taitaa mennä 15 vuotta. Juttu oli viimevuodelta