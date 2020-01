"Ole hyvä ja yritä myöhemmin uudelleen” – OP:n verkkopankissa oli häiriöitä

Tätä käsittämätöntä tunarointia on jatkunut jo liian kauan. Hallituksen ja eduskunnan on saatava aikaan lainsäädäntö, jolla pankit ja muut tärkeät palvelut pakotetaan luomaan järjestelmät, jotka toimivat kaikilta osin vähintään kahdennettuna ja täysin toisistaan riippumattomasti. Tällaisia tilanteita ei nykyään saa enää syntyä. Kun kerran palvelut siirretään sähköisiksi pakolla, on niiden toimittava vakavia kriisitilanteita (luonnonkatastrofeja, sotaa) lukuunottamatta. On turvallisuuspoliittisesti kestämätön tilanne, että jokin alueellinen konflikti tai katastrofi saattaa koko maan kaaokseen ja niin todella tapahtuu, ellei asiaan puututa nyt kunnolla. Digitalisaatiota on ajettu kuin käärmettä pyssyyn ajattelematta lainkaan mitä siitä seuraa. Millä ihmiset ostavat nykyään todellisessa kriisissä ruokaa, kun kaikki pysähtyy jo jonkun rasvanäppisen kaivurikuskin lipsahduksen, tai kytkimen poksahduksen takia, puhumattakaan jonkin haittaohjelman leviämisestä verkkoihin?