Norjalainen Orkla ostamassa Kotipizzan – 300 yrittäjää ja 1 700 työntekijää saavat Suomessa uuden omistajan

Norjan suurimpiin pörssiyhtiöihin kuuluva Orkla on ostamassa suomalaisen Kotipizzan.

Orkla ja Kotipizza Group ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Orkla tekee julkisen ostotarjouksen kaikista Kotipizza Group Oyj:n osakkeista.

Kotipizza Groupin hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Kotipizza Group on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Suomessa, mikä on myös yksi Orklan kotimarkkinoista.

Kotipizza perustettiin vuonna 1987. Siitä lähtien ketju on kasvanut 280 ravintolaan Suomessa, joista kaikki paitsi yksi on franchise-yrittäjien operoimia.

"Yhtiöt sopivat strategisesti hyvin yhteen"

– Kotipizza Group on hyvin johdettu yritys, jolla on osaava johto sekä hyvin toimiva franchising malli. Suunniteltu yrityskauppa on linjassa Orklan strategisten tavoitteiden kanssa. Haluamme vahvistaa asemaamme jakelukanavassa, jonka kasvu on suurempaa kuin päivittäistavarakaupan. Yhtiöt sopivat strategisesti hyvin yhteen ja niiden ydinosaamiset täydentävät toinen toisiaan, sanoo Orklan konsernijohtaja Peter A. Ruzicka Orklan tiedotteessa.

Vuoden franchising-ketjuksi kolmesti valitussa Kotipizzassa on ympäri Suomen noin 270 ravintolaa, 300 yrittäjää ja 1 700 työntekijää, jotka tekevät 10 miljoonaa pizzaa vuodessa.

Kotipizzan ketjumyynti vuonna 2017 oli 106,3 miljoonaa euroa. Kotipizza Group -konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 84,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,4 miljoonaa euroa.

Kotipizza Group on listattu Nasdaq OMX Helsinkiin. Nyt tehty tarjous koskee kaikkia Kotipizza Groupin liikkeeseen laskettuja ja ulkona olevia osakkeita.

Kotipizza Groupin osakkeenomistajille tarjotaan 23.00 euron käteisvastike jokaista osaketta kohtaan, jolloin ostotarjouksen mukainen Kotipizza Groupin arvo on noin 146.1 miljoonaa euroa.

Kotipizza Groupin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa ja työllistää 95 henkilöä. Yrityksen johto jatkaa yrityksessä myös mahdollisen kaupan toteutuessa ja yritys tulee toimimaan itsenäisenä yksikkönään osana Orkla-konsernia.