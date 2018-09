Nordean pääekonomisti lyttää Sipilän koulutussäästöt mutta antaa kuitenkin hallitukselle arvosanaksi 9

Mistä Kangasharju olisi säästänyt opetuksen sijasta? Terveydenhuollostako? Velaksi eläminen on lopetettava veroja korottamatta eli hallituksen linjan arvosana on 10+. Tärkein on vielä jäljellä eli Sote, jonka vuosittaiset säästöt ovat kolme miljardia.

Pitää taas mennä PSA-testiin. Käyn siinä puolen vuoden välein. Olen kirjannut tulokseni ruutupaperille vuodesta 2011 alkaen. Siinä on maamme potilastietojärjestelmä Herran vuonna 2018! Tekoälyä ei pystytä mitenkään hyödyntämään terveydenhuollossamme, koska pohjatiedot puuttuvat. Suomi ei tällä menolla ole kauaa tietotekniikan kärkimaita.