Nordean muutolle Suomeen vahvistus finanssivalvojalta – muutosta miljardin euron säästöt, Wahlroos perusteli aiemmin

Nonnih, nyt saatiin olla "voittajien" puolella tässä halveksuttavassa verokilpailussa muiden maiden kanssa näistä "hienoista" ihmisistä kuten nalle. Epäilemättä tämä on kivaa silloin kun olemme voittajien puolella. Tyrmistyttävän typerää lyhytnäköisyyttä. Viisainta olisi lopettaa näitten hienohelmojen lelliminen.

Nallet ovat kapitalismin prinsessoja. Menneen ajan aateliset saattoivat sentään joskus ajatella alamaistensa hyvää. Nämä nykyajan raharikkaat, he joilla valta oikeasti koko ajan on (koska poliitikot ovat ostettavissa), eivät ajattele koskaan mitään muuta kuin itseään ja omia etujaan. Tämä on koko kapitalismin ydin, oman edun tavoittelu.

Nallejen ruokahalu ei lopu sillä että niitten vaatimuksiin suostutaan. Koko järjestelmä on kumottava. Kapitalismin tulee antaa tietä viisaammalle, harmoniaan pyrkivälle valtiomallille joka ei palkitse luonteen huonoja piirteitä. Ei palkitse ahneutta, ei palkitse lyhytnäköisyyttä, ei palkitse typeryyttä. Palkitsee sen sijaan yksinkertaiset lihalliset ilot (juoma, ruoka, kulttuuri sekä seksuaalisuus), pitkänäköisyyden, kohtuuteen tyytymisen ja viisauden.