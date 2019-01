Nordea: Kauppasotien uhka hidastaa Suomen talouskasvua – "Viennin ja investointien kasvu pysähtyy"

Nordean talousennusteen mukaan Suomen talouskasvu hidastuu prosenttiin ensi vuonna. Suomen talouskasvua pitää tällä hetkellä yllä kotitalouksien kulutus.

Maailmantalouden epävarmat näkymät hidastavat Suomen talouden kasvua tänä ja ensi vuonna. Näin arvioi Nordea tuoreessa talousennusteessaan.

Ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuotteen kasvu hidastuu tänä vuonna 1,5 prosenttiin ja ensi vuonna prosenttiin.

Maailmantalouden näkymiä synkentää Nordean mukaan maailman epävarmuudet, kuten kauppasodat ja Kiinan elvytyspolitiikka.

Tällä on myös Suomen talouteen merkittäviä vaikutuksia.

– Vaikka Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut ovat viime viikkoina tiettävästi edistyneet, kauppasodan riski on yhä olemassa. Suomen talouden kannalta erityisen haitallista on kauppasodan toteutuminen varsinkin EU–USA-akselilla, sanoo Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju.

Nordean talousennuste on samansuuntainen Osuuspankin perjantaina antaman ennusteen kanssa. OP arvioi, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,6 prosenttia. Vuonna 2020 Suomen talouden kasvu vaipuu OP:n ennusteen mukaan 0,8 prosenttiin.

Investoinnit ja työvoiman saanti turvattava

Suomen talouden kasvun veturina toimii tänä vuonna yksityinen kulutus.

– Kasvua pitää yllä kotitalouksien kulutus, jota ruokkivat kohentunut työllisyys, ansiotaso ja alhainen inflaatio. Sen sijaan viennin ja investointien kasvu pysähtyy, kertoo Nordean ekonomisti Tuuli Koivu tiedotteessa.

Kangasharjun mielestä Suomeen tarvitaan lisää investointeja ja parempaa työvoiman saatavuutta.

Suomen tulevaa hallitusta Nordea kannustaa jatkamaan nykyisen Sipilän hallituksen linjalla: julkisessa taloudessa on säästettävä, työllisyysastetta on nostettava ja hintakilpailukykyä parannettava.

Maailmantalouden kehityksen Nordea näkee OP:tä aavistuksen valoisampana. Nordea arvioi maailman talouskasvun hidastuvan selvästi, mutta näköpiirissä ei ole uutta taantumaa. Nordean ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa tänä ja ensi vuonna 3,3 prosenttia.

OP ennustaa maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,3 prosenttia ja vuonna 2020 3,0 prosenttia.

Viime vuosina maailman talous on ollut 3,6–3,7 prosentin kasvussa.

OP:n arvion mukaan maailmantalouden kasvun hidastuminen vaikuttaa Euroopan maista erityisesti Suomeen vuonna 2020.

– Suomelle maailmankaupan hidastuminen on huono uutinen, kun kilpailukyvyn kohenemisesta tullut vetoapukin on hiipunut. Tänä vuonna vienti vielä kasvaa kohtalaisesti muun muassa laivatoimitusten turvin, mutta vuonna 2020 viennin kasvu on jäämässä vähäiseksi, OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen sanoo tiedotteessa.

Kasvu hiipuu alle prosentin

Viime joulukuussa Suomen pankki ja valtiovarainministeriö antoivat omat ennusteensa Suomen taloudesta. Ne näkivät Suomen talouden kehityksen silloin pankkeja valoisampana.

Suomen pankki ennusti Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 1,9 prosenttia ja vuonna 2020 vielä 1,7 prosenttia.

Ensi vuodelle valtiovarainministeriö ennusti 1,5 prosentin bruttokansantuotteen kasvua ja vuodelle 2020 1,3 prosentin kasvua.

Siitä eteenpäin Suomen talouden kasvu painuu valtiovarainministeriön ennusteen mukaan alle yhden prosentin.