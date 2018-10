Nordea ennustaa: Asuntolainojen korot nousevat jo keväällä - 120 000 euron lainassa parin prosenttiyksikön nousu tuo yli satasen lisämenon kuukaudessa

Itselläni oli aikoinaan 12%korko asuntolainasonvieläsa tämä oli 1990 luvun alussa.Vaan laina tuli maksettua ja nykyisin en ota lainaa kun olen jo eäkkeellä .Kyllähän laina pitää ottaa nuorenpana kun on vielä töissä vaan onhan sitä omakotitalossa vielä menoja kun on asunut jo kymmeniä vuosia niin tulee pesuhuone ja keittiötä pitää päivittää vaan on omassa talossa mukava asua niin kauan kun pystyy tekemään nurmikon leikkaus ja talvella lumityöt,