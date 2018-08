Raahessa sijaitsevan Lai­van kul­ta­kai­voksen toiminta kir­jai­mel­li­ses­ti rä­jäh­ti käyn­tiin jälleen maanantaina, kun kai­vok­sen ete­lä­lou­hok­sel­la aloitettiin louhintatyöt.

Käy­tän­nön rä­jäy­tys­työs­tä vas­taa­va Ori­ca Fin­land Oy am­pui en­sim­mäi­sen 50 rei­än rä­jäy­tyk­sen maanantaina iltapäivällä.

– Tar­koi­tus oli alun­pe­rin rä­jäyt­tää jo 500 rei­äl­lä, mut­ta osa van­hois­ta rei'is­tä on ro­mah­ta­nut ja nii­tä täy­tyy po­ra­ta uu­del­leen, ker­too kai­vok­sen po­raus- ja rä­jäy­ty­sin­si­nöö­ri Sel­vie Tan­di­re­rung, joka suun­nit­te­lee rä­jäy­tyk­set ge­o­lo­gien kans­sa tii­viis­sä yh­teis­työs­sä.

Lop­pu­vii­kos­ta rä­jäy­ty­sai­neel­la täy­te­tään sa­to­ja kal­li­oon po­rat­tu­ja rei­kiä.

Hä­ly­tys­si­ree­ni soi­ kai­vo­sa­lu­eel­la kaksi tun­tia en­nen pa­mah­dus­ta. Tan­di­re­rung ko­ros­taa, et­tä tur­val­li­suu­des­ta ei tin­gi­tä ja lä­hi­a­lu­een ih­mi­set ja kai­vok­sen työn­te­ki­jät on to­tu­tet­ta­va sii­hen, et­tä si­ree­nin ää­ni tar­koit­taa lä­hes­ty­vää rä­jäy­tys­tä.

Edel­li­ses­tä rä­jäy­tyk­ses­tä on nel­jä vuot­ta. Uu­si kai­vo­syh­tiö Nor­dic Gold Oy on teh­nyt usei­ta pa­ran­nuk­sia en­ti­siin käy­tän­töi­hin lou­hin­ta­työs­tä al­ka­en. Rä­jäy­tyk­sis­sä käy­te­tään di­gi­taa­li­sia nal­le­ja, jot­ka pa­ran­ta­vat rä­jäh­dyk­sen tark­kuut­ta. Käy­tös­sä on myös en­tis­tä pa­rem­pi, lou­hin­taa pa­ran­ta­va po­raus­ka­lus­to.