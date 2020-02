Näkökulma: VR ajaa kanta-asiakkaansa ahtaalle – työmatkalaisen on helpompi muuttaa kuin varata paikka "maisematoimistosta"

VR:n johdon pitäisi oppia ymmärtämään, ettei matkustajaa tule kiusata vaan palvella. VR:n ensimmäisiä tietokoneissa toimivia aikataulu- ja lipunostosovelluksia käytettiin kymmenkunta vuotta sitten ohjelmistokoulutuksessa esimerkkinä siitä, millaisia suurelle käyttäjäkunnalle tarkoitettujen sovellusten toimintalogiikka ja käyttöliittymä ei missään tapauksessa saa olla. Sen jälkeen VR:n "palvelu" on ollut jatkuvaa suossa rämpimistä mm. lippusovellusten ja lipunmyyntiautomaattien kanssa. Vasta aivan viime vuosina tietokoneissa ja kännyköissä toimivien junalippusovellusten ja lipunmyyntiautomaattien käyttämisestä on tullut siedettävää -- monta vuotta sen jälkeen kuin bussimatkojen lipunmyyntisovelluksia oli käytetty sujuvasti. Mutta jotta VR ei missään tapauksessa tarjoaisi miellyttävää palvelua matkustajille, on matkustajia alettu kiusaamaan kaikenlaisilla rajoituksilla. Vielä muutamia vuosia sitten matkalipun pystyi ostamaan jopa lähijunasta. Mutta nykyisin VR kehuu palveluaan maasta taivaisiin, koska paikallisjuniin on palkattu kaksi "junapalvelijaa", jotka neuvovat matkustajia kaikenlaisissa matkustamiseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa -- mutta heillä ei ole lupaa myydä matkalippuja!