Myöhäinen pääsiäinen ja raaka-ainekustannukset näkyvät Altian tuloksessa

Alkoholijuomayhtiö Altian liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 73,5 miljoonasta 73,8 miljoonaan euroon.

Tämä siitä huolimatta että pääsiäinen ajoittui tänä vuonna vasta huhtikuun lopulle.

– Pääsiäisen aikana perinteisesti kulutetaan enemmän sekä väkeviä alkoholijuomia että viinejä. Kun otetaan huomioon huhtikuun myynti ja tarkastellaan tämän vuoden neljää ensimmäistä kuukautta, on konsernin liikevaihto kehittynyt hyvin, ja se on viime vuoden tason yläpuolella. Myös juomien myynti on saavuttanut viime vuoden tason, Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä toteaa tulostiedotteessa.

Altian vertailukelpoinen käyttökate laski alkuvuonna 4,3 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 5,2 miljoonasta.

Yhtiön kannattavuutta painoi korkeat raaka-ainekustannukset. Esimerkiksi viljan hinta on ollut aikaisempaa korkeammalla viime syksyn sadonkorjuuongelmien seurauksena.

Altia pitää kiinni kotimaisen ohran käytöstä esimerkiksi Koskenkorvan valmistuksessaan. Kotimaisuus ja lähituotanto on oleellinen osa juoman brändiä.

Tennilä kertoo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tehdyistä hinnankorotuksista kaikissa tuotekategorioissa niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassa.

Näiden korotusten täysi vaikutus ei ole vielä nähtävissä.

– Seuraamme markkinoita tarkasti ja hyödynnämme vastaavasti monopolien tulevat hinnoittelumahdollisuudet, Tennilä sanoo.

Hänen mukaansa Altia keskittyy edelleen liikevaihdon kasvuun, tuottojohtamiseen, toimitusketjun tehokkuuteen, hankintasäästöihin sekä kokonaisvaltaiseen organisaation tehokkuuteen.