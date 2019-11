MTK:n kysely: Kolme neljästä suomalaisesta pitää lihan kulutustaan sopivana – MT: Alle 30-vuotiaista lähes viidennes ei syö lihaa lainkaan

Nuoriso on fiksua. Maailma ehkä pelastuu, kun vanhoista jääristä aika jättää. Lihansyöntiä pitää vähentää paitsi ilmaston, mutta myös oman terveyden ja tuotantoeläinten huonon kohtelun takia. Tärkeintä on ensin lopettaa ulkomaisen lihan kulutus sekä ulkomaista soijarehua syövien kotimaisten eläinten kulutus. Suomalaisille sioille ja broilereille syötetään vielä jonkin verran soijaa. Naudanliha on kuitenkin ylivoimainen ilmastopahis, edes suomalainen naudanliha ei saa synninpäästöä. Järkevin valinta on luomuliha (sika, kana) ja jos käsiinsä saa, riistaliha. Lihaa ei tarvitse aina korvata porkkanalla, vaan sen voi korvata kotimaisella järvikalalla. Syökää kalaa.

Lihansyönti ei kuitenkaan ole tärkein ilmastopäätös, vaan vielä tärkeämpää on teollisuuden energiamuutos, liikenteen päästöjen vähentäminen ja turhan kulutuksen lopettaminen. Iso osa suomalaisten ja länsimaalaisten hiilipäästöistä pölläytetään Aasiassa, jossa kaikki tavarat tehdään. Hiilinielut ovat yhtä tärkeitä kuin päästöjen alasajo, siksi metsiä ei saa hakata sellukattilaan.