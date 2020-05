MT: Ukrainalaiset pääsevät sittenkin kausitöihin ulkomaille, kunhan tietyt ehdot täyttyvät

Sota-aikaan ukrainalaiset sotilaat olivat neuvostojoukkojen osana sotimassa Itärajalla suomalaisia vastaan. Nyt he ovat "korealaisittain" myytynä valtiollisena siirtotyövoimana Suomessa maataloustöissä. Saavatko he pitää kokonaan Suomessa ansaitun palkkansa, vai ottaako kapitalistinen "failed-state" toimitusmaksun tai leimaveron palkkatuloista. Ukraina on IMF,n rankasti lainoittama valtio, jonka teollisuutta ja maataloutta on vuokrattu monikansallisille yrityksille. Maidanon kaappauksen jälkeen valtion omaisuutta on siirretty ulkomaiseen omistukseen runsaasti. Oligarkit Kolomoisky ,ja Poroshenko riitelevät keskenään omistuksista. Isä- ja Poika Bidenin farsseja on naureskeltu maailmalla. CIA,n Georgiasta pelastama ja myöhemmin jenkeissä kouluttama Saakasvili on nousemassa jonkinlaiseen poliittiseen asemaan Ukrainassa.