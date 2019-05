Moni nuori pilaa elämänsä, kun luottotiedot menevät – Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Sara Mella: ”Pikavippimaailma saatava valvonnan alle”

Nordean Sara Mella: Jos valvonta olisi kunnossa, ongelmia yhteiskunnassa olisi vähemmän.

Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Sara Mella lähettää terveisiä uudelle eduskunnalle.

– Pikavippimaailman pitäisi olla valvonnan alla. On väärin, että yhteiskunnassa on toimijoita, jotka voivat toimia tuolla tavalla. Meillä ei saisi olla markkinassa toimijoita, jotka voivat rahoittaa ihmisiä ilman, että ovat valvonnan alla. Se on asia, joka pitäisi ehdottomasti saada kuntoon, Mella sanoo.

Pikavippifirmat eivät ota talletuksia, eikä niitä pidetä pankkeina. Yleinen käsitys on, että pikavippifirmat myös kiertävät jatkuvasti niitäkin säännöksiä, joilla niiden toimintaa on yritetty valvoa.

Jos valvonta olisi kunnossa, ongelmia yhteiskunnassa olisi Mellan mukaan vähemmän.

– Moni nuori pilaa elämänsä sillä, että luottotiedot menevät.

Tässä pulmassa Nordeakin joutuu nyt pankkina auttamaan ja ottamaan vastuuta.

– Me käytämme valtavasti aikaa siihen, että me annamme talousneuvontaa nuorille. Se on meille vastuullisuusasia, että laitetaan meidän omaa ammattitaitoamme käyttöön. Me käymme kouluissa vierailuilla antamassa tunteja taloustaidosta.

Koulut käyvät puolestaan vierailuilla pankissa, ja Nordealla on yhteistyökumppaneina järjestöjä, jotka tapaavat nuoria.

– Yritetään olla ennalta ehkäisemässä ongelmia ja auttamassa niitä nuoria, jotka ovat menneet ehkä liian pitkälle velkaantumisen tiellä, Mella sanoo.

Nordeassa henkilöstö voi tehdä palkallisena kaksi päivää vuodessa vapaaehtoistyötä, ja moni käyttää tämän mahdollisuuden nuorten parissa työskentelemiseen.

Avainlukulistan käyttäminen tunnistautumisessa pankkipalveluihin ei ainakaan periaatteessa ole mahdollista entiseen tapaan 14.9.2019 jälkeen EU:n uuden maksupalveludirektiivin määräysten takia.

Pankit eivät ole kuitenkaan saaneet Finanssivalvonnalta vielä tarkkoja ohjeita siitä, mikä on avainlukulistan todellinen kelpoisuus syyskuun puolivälistä lähtien. Pankeilla on nyt vireillä erilaisia ratkaisuja tunnistautumiseen.

Mellan mukaan Nordealla ei ole ongelmaa asian kanssa.

– Mitä tahansa valvoja tästä sanoo, se on meille okei, koska me kykenemme siihen vastaamaan. Mutta emme mekään halua ottaa väkisin asiakkaitamme vanhoja keinoja pois ennen kuin on ihan pakko, Mella sanoo.

Nordealla itsellään on tunnistautumiseen älykännykässä toimiva tunnuslukusovellus tai erillinen tunnuslukulaite niille asiakkaille, jotka eivät voi tai halua ottaa käyttöön tunnuslukusovellusta.

Nordeakin postittaa kuitenkin edelleen avainlukulistoja asiakkailleen. Nordean aiempien suunnitelmien mukaan postittamisen olisi pitänyt jo loppua.

Tunnuslukulistojen käytön loppumisen on uumoiltu aiheuttavan ongelmia erityisesti ikäihmisille, joista osa ei syystä tai toisesta voi käyttää älypuhelinta.

Esimerkiksi Nordean asiakkaina tällaisille henkilöille mahdollinen tunnistautumistapa on vain tunnuslukulaitteen käyttö, jos tunnuslukulistaa ei enää ole mahdollista käyttää.