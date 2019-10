Mittalaitteita maailman isoille kännykkälinjoille – oululainen FocalSpec Oy sai ison potin EU:lta ja teki suurkaupan Kiinaan

Oululainen optisia mittauslaitteita kehittävä FocalSpec Oy on juuri nyt hyvien uutisten keskellä.

Yritys sai viime viikolla siunauksen noin 2,5 miljoonan euron innovaatiorahoituspotille EU:lta ja on lisäksi juuri tehnyt historiansa suurimmat kaupat, noin 5 miljoonan euron arvosta.

– Innovaatiorahoitus on meidän kokoisellemme firmalle merkittävä juttu. Ja tätä isoa yhtä tilausta on tehty pitkään ja nyt saatiin tilaus sisään. Äsken oli myös meidän uusien sensoriemme julkistuspäivä. Tässä on tosi paljon tapahtunut hyviä asioita, toimitusjohtaja Harri Leinonen myhäilee.

FocalSpec haki keväällä EU:n Horizon 2020 SME Instrument Phase 2 -innovointirahoitusta ja pääsi toukokuussa asiaa koskevaan haastatteluun.

Yritys sai hitusen vaille 2,5 miljoonan euron rahoituspotin, mikä on maksimisumma yhdelle hakijalle.

Jo haastatteluun pääseminen oli huippusaavutus, sillä haastattelukierrokselle kutsuttiin vain noin 7 prosenttia 1 850 hakijasta.

EU:n tukea FocalSpec aikoo käyttää seuraavien kahden vuoden aikana uusien tuotteiden kehityshankkeisiin.

Viime viikolla varmistuneessa 5 miljoonan euron kaupassa asiakas on kiinalainen systeemi-integraattori, joka toimittaa tuotantolinjoja useimmille maailman johtaville matkapuhelinvalmistajille.

– Kyseisen projektin takana on nimenomaan yksi suurimmista matkapuhelinvalmistajista, jota emme voi mainita, Leinonen sanoo.

FocalSpec keskittyy erityisesti matkapuhelinten tuotannossa tarvittaviin laitteisiin. Kuvassa teknologiajohtaja Karri Niemelä (vas.) ja toimitusjohtaja Harri Leinonen KUVA: Jukka Leinonen

FocalSpecillä on myyntitoimisto Kiinassa, josta liiketoiminnasta suurin osa tällä hetkellä tulee. Yhtiö keskittyy strategiansa mukaan nyt elektroniikkateollisuuden tarpeisiin.

Siellä suurimmat tarpeet ovat muun muassa matkapuhelinten tuotannossa.

– Matkapuhelintuotannossa on kaikkein suurimmat volyymit, puhutaan sadoista miljoonista kappaleista. Kun tuotantolinjalla mitataan jokaisesta kappaleesta jotakin suureita, nopeus on äärettömän tärkeää. Hyvin suurella tarkkuudella on myös merkitystä.

Lasi, läpinäkyvät, kiiltävät ja mattapintaiset pinnat ovat Focal-Specin laitteilla mitattavissa.

Kun esimerkiksi matkapuhelinten kehyksissä on läpimenoreikiä, kulmia ja kaarevia pintoja, näitä voidaan mitata laaduntarkkailumielessä ennen loppukokoon-panoa.

– Me haemme nyt voimakasta kasvua, ja sen myötä me saamme lisää mahdollisuuksia toimia myös muilla toimialoilla, Leinonen sanoo.

Yhtiön liikevaihto on viime aikoina kaksinkertaistunut joka vuosi, viime vuonna se oli yli neljä miljoonaa euroa. Tälle vuodelle tavoite on kymmenen miljoonaa euroa. Leinosen mukaan tavoitteena on jatkaa liikevaihdon tuplausta joka vuosi.

Yrityksen tuloksen teko siirtyy tänä vuonna plussan puolelle.

Kaikki tuotekehitys ja valmistus on Oulun seudulla, eikä niitä ole tarkoitus viedä muualle. Suurimman osa kokoonpanosta yritys tekee itse, joihinkin tuotteisiin ja kokoonpanoon käytetään alihankintaa.

FocalSpecillä on Oulussa noin 40 työntekijää. Kokonaishenkilöstömäärä oli elokuun lopussa 58, joista 16 Kiinassa ja pari USA:ssa.

Henkilöstöä tulee Leinosen mukaan maltillisesti lisää esimerkiksi tuotekehitykseen. Hän arvelee, että 5–10 uutta työntekijää tulisi vuodessa lisää. Asiakasrajapintaan Kiinaan on myös odotettavissa lisäystä.