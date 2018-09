Mitä jos kiinteistöveron maksu unohtuu? – Ei paniikkia, verokarhu pysyy jonkin aikaa yhden käden euroissa

Valtion verokarhu voi olla joskus lempeäkin.

Näin voi todeta sen perusteella, minkä suuruisia seurauksia kansalaiselle koituu, jos hän unohtaa maksaa kiinteistöveronsa, jonka ensimmäinen eräpäivä koittaa tänä vuonna tänään 3. syyskuuta.

Kaikista lempeimmillään verokarhu on toki silloin, kun muistaa maksaa veronsa ajoissa eli kiinteistöverossa ensimmäisen erän tänään ja toisen erän lokakuun 15. päivään mennessä.

Kiinteistöveron maksu on jaettu kahteen erään, jos kiinteistöveron määrä on 170 euroa tai enemmän. Noin 63 prosenttia asiakkaista on saanut maksun kahdessa erässä.

Kauhean suuria ylimääräisiä maksuja ei ole vielä tiedossa, jos kiinteistöveron maksu myöhästyy viikolla.

Suuresta noin 2 000 euron suuruisesta kiinteistöverostakin maksetaan viikon myöhästymisen jälkeen viivekorkona vain minimisumma eli kolmen euron ylimääräinen maksu.

Kun maksu viivästyy kuukauden, tulee 2 000 euron kiinteistöveron maksun unohduksesta ylimääräistä maksettavaa lähes 12 euroa. Tuhannen euron kiinteistöverosta kertyy samassa ajassa 5,75 euron viivekorko.

Keskimääräisestä noin 300 euron kiinteistöverosta maksetaan kolmen euron minimisummaa enemmän ylimääräistä vasta lähes kahden kuukauden myöhästymisen jälkeen.

Viivekorkoprosentti on seitsemän.

Kiinteistöverosta lähetetään vain yksi maksumuistutus, jonka jälkeen maksamaton vero siirtyy ulosottoon.

Viime vuonna yli 300 000 suomalaista unohti maksaa kiinteistöveronsa ajallaan.

Tähän yhtenä syynä on se, että kiinteistöveron lasku lähetetään jo puolta vuotta ennen eräpäivää.

Tämä taas perustuu siihen, että verohallinnossa on haluttu antaa verotuksen kohteena oleville henkilöille tarpeeksi aikaa tietojen oikeellisuuden tarkistukselle ja tarvittaessa reklamointiin.

Maksut nousussa

Noin kahdelta miljoonalta suomalaiselta kotitaloudelta kerätään tänä vuonna yhteensä noin 555 miljoonaa euroa kiinteistöveroa.

Yritykset ja yhteisöt maksavat kiinteistöveroa noin 1 280 miljoonaa euroa.

Kiinteistövero lasketaan kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistöön sisältyvät rakennukset ja maapohja. Niiden arvo määritetään valtiovarainministeriön ja verohallinnon säännösten perusteella.

Kiinteistövero lasketaan kertomalla kiinteistön arvo kiinteistöveroprosentilla.

Kiinteistöveroprosentin suuruudesta päättää kunkin kunnan valtuusto eduskunnan säätämien ala- ja ylärajojen sisällä.