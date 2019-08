Mitä jos joutuisit jatkossa maksamaan talletuksistasi pankille? – Finanssialan johtaja kertoo, millaisia vaikutuksia negatiivisella korolla voisi olla

Tälläkin hetkellä suomessa on useita vanhojen korkomarkkinoiden aikaan vanhoilla ehdoilla otettuja asuntolainoja, joissa kokonaiskorko on negatiivinen. Eli pankki todellakin maksaa asiakkaalle siitä, että hänellä on pankista otettu asuntolaina. Pankillekin tämä on ok, koska pankille on edullisempaa maksaa asiakkaalle, kuin keskuspankille. Asiakkaat joutuvat myös lyhentämään näitä lainoja, vaikka eivät haluaisikaan. Muutoin päälle rysähtävät viivästyskorot ja perintämaksut.

Mutta jos nyt menet uutta asuntolainaa ottamaan, sinun on turha kuvitella että saisit negatiivisen koron lainaa. Pankit ovat uusien lainojen sopimusehtoihin lisänneet pykälän, joka määrittelee lainaan minimikoron joka ei voi olla negatiivinen. Vanhoissa lainoissa tätä ei ollut, vaan ne olivat aina sidottuja johonkin viitekorkoon jollain määrätyllä marginaalilla. Kukaan ei vanhojen korkomarkkinoiden aikaan osannut aavistaa, että keskuspankki vetää viitekorot miinukselle.