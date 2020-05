Mineraalien sormenjälki voi kertoa, onko sähköautossa verimetalleja – tutkimushanke selvittää jäljitettävyyttä molekyylitasolla asti

Länsi LiRissä:

"LI-S -akkuun 4-8 kertainen energia LI-akkuun verrattuna!

Litium-rikki -akkujen kehityksessä todennäköinen läpimurto. Kiinalainen Brightsun ilmoittaa onnistuneista laboratoriotesteistä ja teollisten testien alkamisesta kennoilla, joiden energiatiheys on yli 1 kWh/kg. 1700 syklin jälkeen energiatiheydestä on jäljellä 91%. Sekä energiatiheyden että kestävyyden odotetaan vielä paranevan. Energiatiheys on neljä - kahdeksankertainen LI-akkuun verrattuna ja kestävyys on myös tyypillistä LI-akkua parempi.

Jos ajatellaan 200kWh akku, se painaisi tällä tekniikalla runsaat 200kg ja yhdellä latauksella voisi ajaa 1000km. Akussa olisi 91% varauskyvystä jäljellä vielä 1,5 miljoonan kilometrin ajon jälkeen, johon kuluisi tavalliselta autoilijalta sata vuotta.

Tällainen kevyt akku mahdollistaa myös sähkölentokoneiden lennon pitkilläkin matkoilla. Toivon mukaan tämä tieto on luotettava - nyt siis puhutaan teollisesta toimijasta ja melko täsmällisistä suoritusarvoista, selkeästä jo aiemmin paljon tutkitusta lupaavasta akkukemiasta ja kolmannen osapuolen suorittamasta testistä."

.. ja länsi laittaa boikottiin..